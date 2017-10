Jazz & The City: „Moderneres Image für Salzburg“

Das Festival „Jazz and The City“ fördere ein moderneres Musikimage für die Stadt Salzburg. Das sagt der Hotelier Andreas Gfrerer, Obmann des Salzburger Altstadtverbandes, der das Festival initiiert hat.

Die diesjährige Ausgabe von Jazz and The City geht Sonntagabend ins Finale. Auf Plätzen und in Lokalen in der Stadt Salzburg haben heuer rund 300 Jazzmusiker wieder bei freiem Eintritt bei 70 Konzerten aufgespielt. Der Altstadtverband als Initiator rechnet heuer wieder mit rund 35.000 Besuchern.

ORF

Jazz and The City sei für die Stadt Salzburg eine wichtige und sinnvolle Ergänzung zum vielfältigen Programm an klassischer Musik, betont Altstadtverbands-Obmann Andreas Gfrerer. „Wir sind ja per se kein Jazzveranstalter. Aber es ist schon auch wichtig, gewisse Themen zu besetzen, diese nach Salzburg zu holen und so ein zeitgemäßes Image der Stadt zu fördern. Und mit dieser Musik, die so urban daherkommt, gelingt uns das auf ganz wunderbare Art und Weise.“

