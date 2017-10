Mopedlenker wegen elf Übertretungen angezeigt

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen haben Polizisten bei einer Kontrolle die Kennzeichentafeln vom Moped eines 16-jähriger Salzburgers abgeschraubt.

Der Jugendliche war in der Dunkelheit ohne Licht unterwegs. Zudem wies das Moped weitere schwere Mängel auf und wurde vorschriftswidrig umgebaut. So kann es 93 Kilometer pro Stunde fahren, das ist doppelt so schnell wie erlaubt. Der Mopedlenker wird wegen insgesamt elf Übertretungen angezeigt.