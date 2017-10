Überfall auf Wettlokal - Täter flüchtig

In der Stadt Salzburg ist in der Nacht auf Sonntag ein Überfall auf ein Wettlokal verübt worden. Das Lokal in der Elisabethstraße wurde offenbar bereits zum dritten Mal überfallen, verletzt wurde niemand.

Gerade als der 19-jährigte Angestellte die Tageslosung zählte um sie im Safe zu verstauen, stürmten kurz vor Mitternacht zwei Mänenr in das Wettlokal in der Salzburger Elisabethstraße. Mit gezückten Messer bedrohten die Räuber den Agnestellten, nahmen das Geldbündel vom Tresen und flüchteten. Die Fahndung nach ihnen ist bislang erfolglos geblieben. Die Polizei hofft auf Bilder aus der Überwachungskamera.

