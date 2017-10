Überholen missglückt: Vier Verletzte bei Unfall

Durch das missglückte Überholmanövers eines 71-jährigen Lenkers sind in Maishofen (Pinzgau) am Samstag vier Personen verletzt worden. Der Mann kollidierte mit seinem Wagen beim Überholvorgang mit einem vor ihm fahrenden Traktor.

In weiterer Folge kam er mit seinem Pkw ins Schleudern und kollidierte laut Polizei mit einem entgegenkommenden Auto. Der Unfallverursacher fuhr auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) von Saalfelden in Fahrtrichtung Zell am See. Alle drei Fahrzeuglenker im Alter zwischen 37 und 71 Jahren sowie eine 86-jährige Beifahrerin wurden verletzt. An den Pkws entstand Totalschaden.