Leica-Galerie: Fotografien von Oskar Anrather

Die Leica-Galerie in Salzburg-Parsch zheigt derzeit die Kunst von Oskar Anrather. Die Ausstellung „Mein Salzburg. Mein Leben“ gibt Auskunft über den aufmerksamen Blick des im Jahr 2016 verstorbenen Fotografen.

Oskar Anrather war ein Meister des aufmerksamen Blicks: Seine besondere Liebe galt Salzburg: Als siebenjähriger war er mit seinen Eltern aus Südtirol hierher gekommen. Er hatte den Beruf des Herrenschneiders gelernt, bis ein Geschenk seinem Leben eine neue Wendung gab, sagt Christoph Anrather, ein Enkel des Fotografen.

„Er hat von meiner Oma zu Weihnachten eine Kamera geschenkt bekommen. Davon war er dann so fasziniert und begeistert, dass er Feuer gefangen hat. Und davon war dann seine gesamte weitere Karriere beeinflusst“, erzählt Christoph Anrather.

Als erster Amateur zum „Meister der Leica“ ernannt

Oskar Anrather ist durch Salzburg spaziert, hat kleine Episoden und große Katastrophen festgehalten. Diese Aufnahmen hat er vor 50 Jahren an das Leica-Magazin geschickt, schildert Christoph Anrather. „Die waren davon begeistert und haben ihm dann als erstem Amateur der Welt den Titel ‚Meister der Leica‘ verliehen. Das war im Jahr 1967.“

ORF

Oskar Anrather konnte sein Hobby zum Beruf machen: Er fotografierte Sportler und Politiker, legendär sind seine Festspielaufnahmen - etwa vom Schauspieler Curd Jürgens oder dem legendären Tenor Luciano Pavarotti.

ORF

Rund 100 Fotografien ausgestellt

Die Ausstellung in der Leica-Galerie gibt mit rund 100 Fotografien - die meisten davon sind alte Originale - nur einen kleinen Einblick in das umfangreiche Archiv des Jahr 2016 verstorbenen Fotografen. Rund eine halbe Million schwarz-weiß Aufnahmen und genauso viel Farbbilder haben sich erhalten. Dieser Schatz soll in den nächsten Jahren gehoben werden.

