Air Berlin: Wehmut zum Abschied

Im europäischen Flugverkehr ist eine Ära zu Ende gegangen. Zum letzten Mal ist Freitagabend eine Maschine der Air Berlin von Salzburg abgeflogen. Alle Rettungsversuche für die Airline sind fehlgeschlagen.

16 Jahre lang hatte die zweitgrößte deutsche Fluglinie Salzburg im Programm. In dieser Zeit führte Air Berlin 16.000 Flüge von und nach Salzburg durch und beförderte dabei rund vier Millionen Fluggäste. Der Andrang für den letzten Flug der Air Berlin von Salzburg nach Düsseldorf war sehr bescheiden. Von den 25 abfliegenden Passagieren hatten fast alle schon online eingecheckt - nur taten dies erst am Abend. Einer von ihnen war Andreas Mangold aus Duisburg (Deutschland).

„Ich arbeite in Traunstein und diese Flugverbindung ist für mich die einzige Option, regelmäßig am Wochenende nach Hause zu kommen. Ich würde auch weiterhin gerne von Salzburg aus heimfliegen. Aber man muss schauen, was sich jetzt ergibt“, sagte Mangold.

„Da kommt schon Wehmut auf“

Kurz vor 20 Uhr landete der Air Berlin Flieger von Düsseldorf kommend mit 17 Fluggästen in Salzburg. Fast alle von ihnen bedauern das „Aus“ für Air Berlin. „Das Personal war sehr nett und alles hat immer super funktioniert. Es ist schon sehr schade um die Air Berlin“, sagte etwa Ulrike Kunkel aus Duisburg (Deutschland). Ihr pflichtete auch Beate Busch-Manseck aus Krefeld (Deutschland) bei. „Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Air Berlin komplett übernommen und - vielleicht unter einem anderen Namen - weitergeführt wird. Aber es ist dann doch anders gekommen“, sagte Busch Manseck.

Auch Volker Ziegler aus Laufen (Deutschland) bedauert, nicht mehr mit der Air Berlin fliegen zu können. „Da kommt schon etwas Wehmut auf. Ich bin sehr oft mit Air Berlin geflogen und muss sagen: Es war eine tolle Airline mit einer tollen Mannschaft. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht“, sagte Ziegler.

Blumen für Frau Kapitän

Die Stimmung war Freitagabend aber nicht nur bei den Passagieren wehmütig, bestätigt Flughafen-Sprecher Alexander Klaus. „16 Jahre ins kein Zucker schlecken. Viele Ehen halten nicht so lange. Die Air Berlin war dem Flughafen Salzburg 16 Jahre treu - daher sehen wir den letzten Tage mit einem sehr weinenden Auge“, sagte Klaus.

Vor dem allerletzten Air Berlin-Flug von Salzburg nach Düsseldorf gab´s Freitagabend noch Blumen für Frau Kapitän und ein Dankeschön an die ganze Flugzeugcrew. Dann bestiegen die 25 Fluggäste die Maschine.

„Ich finde es sehr bewegend, dass die Mitarbeiter den Gästen noch im letzten Moment Abschiedsgeschenke gemacht haben“, schilderte Fluggast Dimitri Eisenmeier aus Fulda (Deutschland). Dem pflichtete auch Klaus Petrasch aus Düsseldorf (Deutschland) bei. „Ich bin oft mit Air Berlin geflogen und finde es schon sehr schade, dass diese Ära nun zu Ende ist.“

Letzte Maschine startete um 20.50 Uhr

Gegen 20.50 Uhr startete die Dash 8 dann zu ihrem allerletzten Flug für die Air Berlin und verschwand im Wolkenhimmel über Salzburg Richtung Düsseldorf.

