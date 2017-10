Asylberechtigte helfen karitativ

Asylberechtigte sollen ab Anfang 2018 in karitativen Einrichtungen mithelfen. Die Mitarbeit im Sozialbereich soll vor allem die Integration erleichtern. Jetzt wird nach geeigneten Einsatzmöglichkeiten für die Asylberechtigten gesucht.

Überall, wo jetzt schon Zivildiener eingesetzt sind, müssen auch ehrenamtliche Jobs für Menschen mit anerkanntem Asylstatus geschaffen werden. Zivildiener werden vielseitig eingesetzt - so zum Beispiel in der Küche im Konradinum in Eugendorf (Flachgau). Je nach Interesse und Fähigkeiten.

Ähnliches ist nun auch für Asylberechtigte geplant. Auch sie sollen ab Jänner 2018 in karitativen Einrichtungen wie dem Konradinum mithelfen, sagt der Geschäftsführer des Diakoniewerks, Michael König.

„Beste Möglichkeit, einen Wertekurs zu absolvieren“

„Die beste Möglichkeit, einen Wertekurs zu absolvieren ist, wenn man täglich erlebt, wie in unseren Einrichtungen Männer und Frauen auf Augenhöhe miteinander umgehen und was es heißt, würdevoll miteinander umzugehen, dass Frauen bei uns selbstverständlich berufstätig sind oder dass Männer etwa in der Pflege tätig sind. Das alles sind Erfahrungen, die diese Menschen im Integrationsjahr machen können“, betont König.

Auch bei der Caritas hat man bereits Erfahrung gesammelt, mit Asylberechtigten, die ehrenamtlich tätig sind. Einer von ihnen ist Kamal Asayed aus Syrien. Er ist seit zwei Jahren in Salzburg und hilft nun in einem freiwilligen Integrationsjahr in einem Asylquartier.

ORF

„Ich arbeite vor allem für die Bewohner. Ich fahre mit ihnen zum Arzt, helfe aber auch bei der Essensausgabe oder beim Verteilen von Hygieneartikeln. Und meine Arbeit gefällt mir sehr gut“, schildert Kamal.

„Sind mit den Leuten sehr zufrieden“

Der junge Syrer möchte hier in Salzburg sein Wirtschaftsstudium fortsetzen, das er in Syrien begonnen hat. Neben ihm absolvieren derzeit noch elf weitere Menschen ein freiwilliges Integrationsjahr, sagt der zuständige Projektleiter bei der Caritas, Martin Huber. „Wir haben Leute im betreuten Wohnen, Leute, die in Flüchtlingsquartieren mitarbeiten, aber auch Leute, die in unserer Administration oder unserer IT-Abteilung arbeiten. Und wir können berichten, dass wir mit ihnen sehr zufrieden sind.“

ORF

Nun bereiten sich Caritas und Diakonie auf das verpflichtende Integrationsjahr vor. Dazu werden Einsatzbereiche gesucht, in denen die Asylberechtigten dann tätig sein sollen.

