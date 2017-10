Zwei tödliche Unfälle binnen 24 Stunden

Zwei tödliche Unfälle meldet die Salzburger Polizei. In der Nacht auf Samstag starb ein 17-Jähriger bei einem Unfall in Bramberg (Pinzgau). Im Achbergtunnel bei Unken starb Freitagnachmittag ein 68-jähriger Autolenker.

Der hatte aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Wagen die doppelte Sperrlinie überfahren und prallte gegen die Ausweichbucht. Die herbeigerufenen Ärzte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

zurück von weiter

Auto stürzte Böschung hinab und überschlug sich

Bei einem Verkehrsunfall in Bramberg (Pinzgau) ist in der Nacht auf Samstag ein 17-jähriger Pinzgauer ums Leben gekommen. Sein Wagen geriet - ebenfalls aus noch ungeklärten Gründen - auf die Gegenfahrbahn und stürzte eine Böschung hinab.

zurück von weiter

Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam erst nach 75 Metern in einer Wiese auf dem Dach zu liegen. Der Lenker war nicht angegurtet. Er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.