Wintertauschbörse im Messezentrum

Das Salzburger Messezentrum ist am Samstag Schauplatz der diesjährigen Wintertauschbörse von Arbeiterkammer und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund. Neben günstigen Sportartikeln auch preiswerte Ski-Tageskarten kaufen.

Seit dem Jahr 2005 haben mehr als eine halbe Million Menschen den Wintersport-Bazar besucht. Arbeiterkammer und Gewerkschaft bieten mit der Tauschbörse eine kostenlose Plattform: Dabei können Salzburgerinnen und Salzburger gut erhaltene Wintersportartikel zu sehr günstigen Preisen kaufen oder verkaufen.

FMT-Pictures

Getauscht werden können zum Beispiel Ski, Schlittschuhe, Snowboards, Kinderskihelme aber auch Skioberbekleidung wie Anoraks oder Skianzüge. Nicht angenommen werden Artikel, die nicht direkt mit Wintersport zu tun haben wie Wintermäntel, Pelzstiefel, Pullover, Unterwäsche oder Socken.

„Vierköpfige Familie kann bis zu 100 Euro sparen“

Unter dem Motto „Doppelt Sparen“ können alle Käufer und Vekäufer als besonderes Zuckerl vergünstigte Super Ski Card-Tageskarten erwerben. Zu jeder Karte gibt es eine Kinder- oder Jugendkarte gratis dazu. Eine vierköpfige Familie könne so pro Skitag bis zu 100 Euro sparen, betont AK-Präsident Siegfried Pichler.

Die Wintertauschbörse öffnet heuer bereits zum 13. Mal ihre Pforten: Den Auftakt bildet am Samstag die große Börse im Messezentrum. Am 11. und 12. November findet dann das Finale in der Wielandnerhalle in Bischofshofen statt. In den vergangenen zwölf Jahren haben mehr als eine halbe Million Menschen die Wintersportbörse besucht.