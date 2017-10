Galerie Fotohof zeigt Bilder von Inge Morath

In der Galerie Fotohof können sich Besucher nun auf eine spannende Spurensuche begeben: Etliche Dokumente und Aufnahmen der im Jahr 2002 verstorbenen Künstlerin Inge Morath sind dort ausgestellt.

Die international erfolgreiche Fotografin Inge Morath pflegte zeitlebens eine intensive Beziehung zu Salzburg und zur Galerie Fotohof. Der Großteil ihres künstlerischen Nachlasses befindet sich deshalb im Archiv des Fotohofs. Es handelt sich dabei um ein Fotoarchiv, das nur wenige kennen.

Der Fotograf Kurt Kaindl hat den künstlerischen Nachlass der international erfolgreichen Fotografin aufgearbeitet und in einer Kamera einen unentwickelten Film entdeckt. „Diesen Film habe ich dann rausgenommen und entwickeln lassen. Und da habe ich eine Entdeckung gemacht, wo einem fast die Gänsehaut kommt. Denn sie hat offensichtlich noch kurz vor ihrem Tod einige Fotos gemacht. Sie hat ein Selbstportrait aus ihrer Jugend genommen und über ihre Augen, die auf dem Bild sehr intensiv sind, eine Pflanze gelegt, und das dann abfotografiert“, schildert Kaindl.

Persönlichkeiten wie Artmann und Fux fotografiert

Immer wieder hat Inge Morath Salzburg besucht und Persönlichkeiten aus der Kunstszene wie H.C. Artmann oder Herbert Fux fotografiert. Doch auch eine Näherin im Festspielhaus hat sie beispielsweise porträtiert. Der intensive Kontakt zu Salzburg geht auf das Jahr 1945 zurück. „Sie ist zu Kriegsende vor den Bomben aus Berlin geflohen. Dann blieb sie ein Jahr lang in Salzburg und hat nach einer kurzen Erholungsphase Arbeit gesucht und bei den ‚Salzburger Nachrichten‘ Arbeit als Übersetzerin und Journalistin gefunden“, schildert Kurt Kaindl.

Als Journalistin ist Inge Morath auch zum Fotografieren gekommen - die ersten Arbeiten sind in Venedig entstanden. Fotoarbeiten, die einen sehr persönlichen Einblick in die Arbeitsweise der Fotografin gewähren, sind derzeit in den Räumen des Fotohof- Archivs zu sehen.

