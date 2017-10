Glocknerstraße: Wintersperre ab Sonntag

Die Großglockner Hochalpenstraße wird am kommenden Sonntag für den Winter gesperrt. Samstag besteht die letzte Möglichkeit in diesem Jahr für eine Fahrt auf der Panoramaroute zwischen Fusch (Pinzgau) und Heiligenblut (Oberkärnten).

Am Sonntag soll eine neuerliche Kaltfront für Schneefall im Gebirge sorgen. Die Öffnungszeiten der mautpflichtigen Hochalpenstraße sind Freitag und Samstag verkürzt.

Zwei Seitenstraßen schon jetzt zu

Die Straße ist von 8.00 bis 17.00 Uhr befahrbar. Letzte Einfahrt: 16.15 Uhr. Für die beiden Ausflugstraßen Nockalmstraße und Goldeck Panoramastraße gilt schon seit Freitagfrüh die Wintersperre.

Riesiger Felssturz auf dem Wiesbachhorn

Von der Hochalpenstraße ist auf Salzburger Seite hinter Fusch auch das Große Wiesbachhorn (3.564 Meter) aus sicherer Entfernung gut zu sehen. Dort hat es am 20. Oktober beim Sandbodenkees einen riesigen Bergsturz gegeben. Mehr als 150.000 Tonnen brachen in mehr als 3.000 Metern Seehöhe ab und verwüsteten ein meistens menschenleeres Gletscherkar - mehr dazu in salzburg.ORF.at (27.10.2017)