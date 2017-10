Salzburger Altstadt im Jazz-Fieber

Seit gut 15 Jahren ist das Festival „Jazz & The City“ ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Stadt Salzburg. Dabei heißt es, gemütlich durch die Stadt flanieren und in den unterschiedlichsten Lokalen verschiedene Stilrichtungen des Jazz genießen.

Auftakt von „Jazz & The City“ war Mittwochabend im Carpe Diem in der Getreidegasse. Bei einem Konzert des Duos „Aphrodite MC’s“ war das Lokal gut gefüllt, die Stimmung locker und entspannt.

Jazz & The City in der Getreidegasse

Im Carpe Diem in der Getreidegasse eröffnete am ersten Abend das Duo „Aphrodite MC’s“.

Eröffnet wurde das 17. Jazz Festival im Republic. Das Festival, vor gut 15 Jahren vom Salzburger Altstadtverband ins Leben gerufen, habe sich laut den Verantwortlichen mittlerweile einen festen Platz im Kulturgeschehen der Stadt Salzburg erspielt, freuen sich die Verantwortlichen. Das erste Konzert am Eröffnungsabend im Republic bestritt das „Andromeda Mega Express Orchestra“, eine Bigband von 18 Musikern aus der deutschen Hauptstadt Berlin.

ORF

Festival-Eröffnung im Republic

Das erste Konzert im Republic bestritt das „Andromeda Mega Express Orchestra“, eine 18-köpfige Bigband aus Berlin.

Jazz: Vom afrikanischen Café bis zum urigen Wirtshaus

300 Musiker treten bei 70 Konzerten bis zum Sonntag auf. So unterschiedlich die Jazz-Richtungen sind, so unterschiedlich sind auch die Lokale, die während des Festivals zur Jazz-Bühne werden. Vom afrikanischen Café bis zum urigen Wirtshaus nehmen die unterschiedlichsten Gaststätten teil. Ein besonderes Augenmerk beim 17. Jazz & The City galt am Eröffnungsabend Afrika. Denn mit Afrika hatten am ersten Abend gleich drei Konzerte zu tun. Im Afro Cafe beispielsweise begeisterte die Sängerin Aline Frazão. Sie stammt aus Angola. Ihr Repertoire: Fado, Brasilianisches und Musik der Kapverden.