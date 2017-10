30 Asylberechtigte starten beim Roten Kreuz

Ab dem kommenden Jahr greift das verpflichtende Integrationsjahr. Es schreibt den karitativen Einrichtungen vor, Freiwilligen-Jobs für Asylwerber zu schaffen. Beim Salzburger Roten Kreuz beginnen nächste Woche 30 Asylberechtigte.

Mehr als 30 Asylberechtigte treten bereits mit Anfang nächster Woche ihre Freiwilligen-Arbeit in verschiedenen Positionen beim Roten Kreuz an. Dabei werden die Männer und Frauen als Gehilfen für Essen auf Rädern bis zur Arbeit in der Rot-Kreuz-Garage eingesetzt. Die freiwilligen Arbeiten sollen die Integration der Asylberechtigten fördern. „Im Zuge dieses verpflichtenden Integrationsjahres haben wir acht verschiedene Positionen geschaffen und die Asylberechtigten werden bei uns von einem Paten begleitet“, sagte Rot-Kreuz-Projektleiter Herbert Wieser.

Acht Tätigkeitsfelder für Asylberechtigte

Einer der Flüchtlinge, die einen der Rot-Kreuz-Jobs bekommen sollen, ist Omed Hamid aus dem Irak. Er könnte zum Beispiel in der Rot-Kreuz-Garage eingesetzt werden „Im November startet mein Praktikum, darauf freue ich mich.“

Die Einteilung in die acht Tätigkeitsfelder übernehmen die Projektkoordinatoren vom Roten Kreuz. „Wir setzen Logistikhelfer, Hausmeistertätigkeiten, wir brauchen Garagenmeister-Helfer, aber wir setzen sie auch in der Administration ein“, sagte Projektleiter Herbert Wieser.

Positiver Asylbescheid als Voraussetzung für Job

Alle Asylberechtigte, die in Salzburg den Rot-Kreuz-Kurs besuchen, wollen in Österreich arbeiten. Ob es einer der freiwilligen Jobs wird, hängt aber von bestimmten Voraussetzungen ab. Grundvoraussetzung für einen Rot-Kreuz-Job ist ein positiver Asylbescheid. Laut Projektleiter sind die Teilnehmer höchst motiviert. Denn Arbeit ist der erste und wichtigste Schritt, um sich in Österreich ein Leben aufzubauen.