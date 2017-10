35 Autos zerkratzt: Täter parkte neben Polizei

Über fünf Monaten hinweg zerkratzte ein 40-jähriger Salzburger mit einem Schlüssel 35 Autos in einer Tiefgarage in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofes. Mitte Oktober parkte er neben einer Zivilstreife und beschädigte ein weiteres Auto.

Der 40-Jährige richtete durch die Beschädigung der Fahrzeuge einen Gesamtschaden von bis zu 50.000 Euro an. Im Juni dieses Jahres ritzte der Salzburger erstmals Schriftzüge und Kratzer in die Motorhauben und Kofferraumdeckel von acht abgestellten Autos in der Tiefgarage im Bahnhofsviertel. Trotz intensiver Ermittlungen und zahlreicher Streifenfahrten wurde der Täter nicht ausgeforscht, stattdessen zerstörte er wöchentlich mehrere Autos in der besagten Garage.

Videoaufzeichnungen überführen Täter

In Zusammenarbeit mit dem Tiefgaragenbetreiber lieferten schließlich Videoaufzeichnungen Hinweise zum 40-jährigen Salzburger. Durch tägliche Zivilstreifenfahrten konnte der Tatort in der Garage und der Zeitraum, in dem der Mann die Autos beschädigte, eingegrenzt werden.

Täter zerkratzt vor Zivilstreife Auto

Mitte Oktober parkte eine Zivilstreife in der Tiefgarage, um den Salzburger zu überwachen. Der 40-Jährige stellte sein Auto unwissend neben den Beamten ab und begann die Motorhaube des Nebenfahrzeuges zu zerkratzen. Die Polizisten ertappten den Täter auf frischer Tat. Der Mann gestand die Beschädigung an den 35 Fahrzeugen. Ein Motiv für das Zerkratzen der Autos konnte er nicht angeben. Der Täter selbst war Dauerparker in der Tiefgarage im Bahnhofsviertel. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.