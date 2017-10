Neumarkt: Eineinhalb Millionen für Krabbelstube

In Neumarkt (Flachgau) investierte die Stadtgemeinde eineinhalb Millionen Euro in den Neubau einer Krabbelstube neben dem bestehenden Kindergarten in Sighartstein. Das aus Massivholz errichtete Gebäude bietet Platz für bis zu 70 Kinder.

Die neue Krabbelstube wurde notwendig, weil die Einwohnerzahl in Neumarkt deutlich zugenommen hat. Auf 600 Quadratmetern können die Kinder künftig in bis zu sechs Krabbelgruppen mit acht bis zwölf Kindern betreut werden. „Die ökologische Bauform sorgt für ein angenehmes Raumklima und besticht durch Nachhaltigkeit und eine ressourcenschonende Wärmespeicherung“, sagte Neumarkts Bürgermeister Adolf Rieger (ÖVP).

Eigener Rodelhügel für Kinder

Das Dach des Massivholzbaus wurde begrünt. Zudem können sich die Kleinsten auf großzügigen Grünflächen, einem Spielplatz und einem eigenem Rodelhügel austoben. Von den 25 am Bau beteiligten Firmen setzten sich bei der Ausschreibung 15 Unternehmen aus Neumarkt durch.