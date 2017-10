Salzburg AG eröffnet neue Lehrwerkstatt

Die Salzburg AG eröffnete am Dienstag ihre modernisierte Lehrwerkstatt. Das Unternehmen investierte rund eine halbe Million Euro in die Erneuerung der Labore und Werkstätten und will damit eine Talenteschmiede aufbauen.

Im neuen Elektrolabor der Salzburg AG werden zehn unterschiedliche Lehrberufe angeboten. Mit den modernsten Geräten werden die Lehrlinge hier von der Elektro-, über die Telekommunikations-, bis hin zur Fernsehtechnik ausgebildet.

Lehrwerkstatt: von 300 Bewerbern schaffen es 20

Pro Jahr bewerben sich rund 300 Lehrlinge, für die Lehrwerkstatt aufgenommen hingegen werden durchschnittlich 20 Auszubildende. Die Salzburg AG setzt bei der Auswahl der Lehrlinge bewusst auf ein strenges Verfahren, um die anspruchsvolle Ausbildung zu garantieren. „Die Lehrlingsausbildung wird immer komplexer, auch die Anforderungen werden dadurch aufwändiger. Wir gehen den Weg, dass wir nicht nur unsere eigenen jungen Mitarbeiter in diese technischen Berufe noch stärker hineinbringen, sondern wir verbinden die Lehrwerkstatt auch mit unseren erfahrenen Mitarbeitern. Die stehen auch den jungen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung“, sagte Salzburg-AG-Vorstandssprecher Leonhard Schitter.

ORF

Salzburg AG setzt auf Doppellehren

Das Unternehmen setzt in den vergangenen Jahren bewusst auf das Angebot von Doppellehren, um möglichst vielseitige Mitarbeiter auszubilden. So gibt es in der Lehrwerkstatt Auszubildende, die beispielsweise Lehrberufe, wie Elektroenergietechniker und Kommunikationselektroniker kombinieren. „Als Elektroenergietechniker hat man damit zu tun, dass die Stromnetze im ganzen Land aufrecht erhalten werden und als Kommunikationselektroniker bin ich dafür auch zuständig, dass das Fernsehsignal beim Kunden bestmöglich ankommt“, schilderte Lehrling Michael Reiter.

Nach der insgesamt drei- bis vierjährigen Ausbildung übernimmt die Salzburg AG im Schnitt 80 Prozent ihrer Lehrlinge.