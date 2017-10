Polizisten wegen Amtsmissbrauchs angeklagt

Beim Landesgericht wird Dienstag der Prozess gegen zwei Polizisten fortgesetzt, denen Amtsmissbrauch vorgeworfen wird. Sie sollen in vier Fällen Delikte eigenmächtig zu den Akten gelegt und die Staatsanwaltschaft nicht informiert haben.

Es geht um zwei sehr erfahrene Polizisten in Wals (Flachgau). Und es sind im juristischen Sinn „kleine“ Fälle, die ihnen vorgeworfen werden:

Gestohlenes Autokennzeichen, das später wieder gefunden wurde

Streit um eine Wasserleitung mit angeblicher gefährlicher Drohung

Autokauf eines Jugendlichen, der darüber mit seiner Mutter in Streit geraten sein soll

Widerrechtliches Parken

An all diesen Fällen sei nichts dran, keine weitere Strafverfolgung und keine Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft nötig, das sollen die beiden Polizisten selbst entschieden haben.

Neue Strafprozessordnung seit 2008

Der Prozess begann schon vor sechs Monaten und wurde dann vertagt. Die Beamten sagten damals vor Gericht, sie hätten nicht absichtlich in die Zuständigkeiten der Staatsanwaltschaft eingegriffen. Doch diese hätte laut der neuen Strafprozessordnung von 2008 darüber informiert werden müssen.

Wissenslücken über Verfahren der Justiz?

Bei der Verhandlung vor Gericht am Dienstag soll nun der Ausbildungsstand der beiden Polizisten und ihr Wissen über die Strafprozessordnung beleuchtet werden. Bei Schuldsprüchen drohen den beiden jeweils bis zu fünf Jahre Gefängnis.