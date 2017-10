SPÖ-Chef Steidl: „Bleiben gesprächsbereit“

In Wien bereitet sich die SPÖ seit Montagfrüh auf die Oppositionsrolle vor. Bei den Beratungen ist auch der Salzburger Landesparteichef Walter Steidl. Er möchte die SPÖ weiter in der Bundesregierung sehen und gesprächsbereit bleiben.

Nachdem am Montag der Bundesparteichef Christian Kern einen Weg in die Opposition vorgezeichnet hat, unterstützt auch Steidl diesen Kurs: „Wir werden aber weiter gesprächsbereit bleiben. Der Zug von Schwarz-Blau ist jetzt einmal aus dem Bahnhof herausgefahren. Aber mann weiß nicht, ob ein Halt-Schild kommen wird.“

ORF

„Werden uns auf Opposition vorbereiten“

Sollten die Gespräche zwischen ÖVP und FPÖ ergebnislos sein, dann werde die SPÖ „im Interesse Österreichs bereitstehen, um zu schauen, wie wir zu einer neuen und starken Regierung kommen.“

Wenn zwei sich entscheiden, dann bleibt für die SPÖ als Drittem nur die wichtige Rolle der Opposition: „Und auf die werden wir uns jetzt vorbereiten.“

Was läuft aktuell in Wien?

Die SPÖ will künftig die Konturen sozialdemokratischer Politik deutlicher herausarbeiten. Parteichef Christian Kern will ein klares Gegengewicht "zum Rechtspopulismus und zur Brot-und-Spiele-Politik“ von ÖVP und FPÖ liefern. Er verweist auch auf die Verjüngung im Parlamentsklub - dabei gab es bei der Besetzung der Nationalratsmandate eine Überraschung - mehr dazu in news.ORF.at (23.10.2017)