Köstendorf: Radweg entschärft Gefahrenstelle

Mit einem neuen Geh- und Radweg wird in Köstendorf (Flachgau) eine Gefahrenstelle im Straßenverkehr umfahren. Der Weg entlang des Eisbaches verbindet den Ortsteil Weng mit der so genannten Moosmühle. Am Dienstag wird der Abschnitt eröffnet.

Der neue Geh-und Radweg ist zwar nur 350 Meter lang, trotzdem soll er die Verkehrssicherheit auf der Strecke zwischen Weng und der Moosmühle verbessern. „An der Seekirchner Landesstraße ist ein Linksabbieger, hier waren die Radfahrer im Kreuzungsbereich eingezwängt zwischen Lkw und Autos. Das war eine extrem gefährliche Situation“, sagte Köstendorfs Bürgermeister Wolfgang Wagner (ÖVP).

ORF

Gefahrenstelle: auch Schüler mussten sie passieren

Vom Weg profitieren unter anderem Mitarbeiter von Unternehmen wie beispielsweise Palfinger in Köstendorf. Hier kommen zahlreiche Arbeiter mit dem Fahrrad zur Arbeit. Den besagten gefährlichen Abschnitt auf der Seekirchner Landesstraße mussten auch die Schüler der Volksschule Köstendorf passieren, wenn sie mit dem Rad in die Schule fuhren. Mit dem neuen Radweg können die Schüler die Kreuzung künftig umgehen.

„Mit dem neuen Radweg ist es viel besser, wir müssen jetzt nicht mehr rüber zur Straße fahren und das ist nicht mehr so gefährlich“, sagte die sechsjährige Lena Steinacher aus Köstendorf. „Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Radweg wirklich noch erleben werde. Ohne, dass ich vor den Autos neben mir Angst habe und ohne, dass ich ein Abbiegezeichen geben muss, kann ich jetzt fahren“, sagte Christine Bann, Altbäuerin in Köstendorf.

Der neue Rad- und Gehweg kostete insgesamt 350.000 Euro. 90.000 Euro finanzierte die Gemeinde Köstendorf. Den Rest teilten sich das Land Salzburg und der Bund.