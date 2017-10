Polizei-Großrazzia in der Salzburger Innenstadt

In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in der Salzburger Innenstadt eine Großrazzia veranstaltet. Insgesamt wurden 52 Organstrafen verhängt. Alkolenker wurden nicht erwischt.

In der Imbergstraße, in der Gstättengasse und entlang des Rudolfskais waren die Polizei-Streifen unterwegs. Am Rudolfskai kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Rathaus vor allem die Einhaltung des Alkoholverbotes vor den Lokalen. Bei den 80 angehaltenen Autolenkern wurden Alkotests durchgeführt. Insgesamt wurden 52 Organstrafen verhängt.

A. Klement

Acht Missachtungen des Jugendschutzgesetzes

Nach Mitternacht kontrollierten die Polizisten gemeinsam mit Magistratsmitarbeitern die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. In acht Fällen wurde Anzeige erstattet.