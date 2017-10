Dritter Traktorabsturz binnen weniger Tage

In Maria Alm (Pinzgau) ist es am Samstag zum dritten Traktor-Absturz in Salzburg binnen weniger Tage gekommen. Ein 47-Jähriger kam mit seinem „Muli“ ins Rutschen und überschlug sich mehrmals. Der Landwirt blieb unverletzt.

Der Einheimische hatte im steilen Gelände mit seinem „Muli“ Dünger ausgebracht. Das Fahrzeug geriet dabei nach einem Manöver ins Rutschen und überschlug sich zweimal. Der 47-jährige Landwirt rettete sich durch einen Sprung aus dem Fahrzeug und blieb unverletzt.

zurück von weiter

Ein Schwerverletzter, ein Toter in den letzten Tagen

Es ist bereits der dritte Traktor-Unfall binnen weniger Tage in Salzburg. Samstagvormittag kam ein Jungbauer in Rußbach (Tennengau) ebenfalls beim Düngen seines Feldes mit dem Traktor samt Anhänger ins Rutschen. Er wurde schwer verletzt - mehr dazu in: Landwirt bei Traktorüberschlag schwer verletzt (salzburg.ORF.at; 21.10.2017). Am Donnerstag starb ein Landwirt bei einem Absturz mit seinem „Muli“ in Großarl (Pongau) - mehr dazu in: Bergbauer stirbt bei Absturz mit „Muli“ (salzburg.ORF.at; 20.10.2017)