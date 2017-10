Stadt Salzburg als begehrte „Lauf - Kulisse“

Der Salzburg Marathon, der Salzachuferlauf, Mozart 100, der Businesslauf und an diesem Wochenende noch das Trailrunning-Festival. Immer mehr Laufveranstalter entdecken die Salzburger Altstadt als Teil der Strecke und als Bühne zugleich.

Die Genehmigungen für einen Lauf in der Stadt sind gar nicht einfach zu bekommen. Die Auflagen sind hoch, der Aufwand ist es auch. Immer mehr Veranstalter wollen trotzdem in das Herz der Salzburger Altstadt. „Wir wollen das Publikum aus der Stadt ansprechen, wir wollen aber auch Laufsport, der normal im Gelände stattfindet, erlebbar machen. Das ist natürlich in der Stadt eine tolle Kulisse und einzigartig“, sagte der Veranstalter des Trailrunning-Festivals, Josef Gruber.

ORF

Der Reiz der Kulisse Altstadt

Beim Trailrunning an diesem Wochenende werden die beiden Facetten des Laufsportes zusammengeführt. Gelaufen wird durch Gassen ebenso wie auf klassischen Laufstrecken. Auch die Stadtberge werden miteinbezogen. Läufer Paul Plumer aus Wien war bereits zum dritten Mal mit dabei: „Es ist einfach familiär, ich komm immer wieder gerne her.“ Ähnlich sah das auch Ulli Feldbacher-Kampouris aus Salzburg: „Das Ambiente ist super, die Festung über uns - es ist schön zu laufen.“ Und auch die Sieger des Trailrunning-Laufes am Samstag, die Zwillinge Manuel und Hans-Peter Innerhofer aus Neukirchen (Pinzgau) konnten dem nur zustimmen - es sei eine wunderbare Kulisse, ein schönes Panorama und die Stimmung in der Stadt motiviere einfach.

Laufveranstaltungen in der Altstadt An diesem Wochenende startet das Trailrunning-Festival in der Salzburger Altstadt.

„Sportveranstaltungen noch in den Kinderschuhen“

Mit den verschiedensten Laufveranstaltungen müssen aber auch immer wieder Straßensperren und Platzprobleme in der Altstadt in Kauf genommen werden. Um dem gegenzusteuern, wären auch Laufwochen oder ganze Festivals eine Idee. Trailrunning-Veranstalter Josef Gruber fand aber nicht, dass es in der Stadt zu viele Laufveranstaltungen gebe: „Im Vergleich zu den Kulturveranstaltungen sind wir mit den Sportveranstaltungen noch in den Kinderschuhen. Ich finde das Bewegung ein wichtiges Element für unser Leben ist - deswegen sollte es auch ein breites, schönes Angebot an Sportveranstaltungen geben.“

Trailrunning am Gaisberg

Sonntagvormittag startete in der Altstadt ein weiterer Trailrunning - Lauf. Der geht dann aber raus aus der Stadt - hinauf auf den Gaisberg.