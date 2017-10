Motorradfahrer tödlich verunglückt

In Maishofen (Pingzgau) ist Samstagabend ein Einheimischer mit seinem Leichtmotorrad tödlich verunglückt. Der Mann stürzte in ein Bachbett und prallte anschließend noch gegen einen Baum.

Der 37-Jährige war von Maishofen aus in Richtung Saalfelden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei mit seinem Leichtmotorrad an den linken Fahrbahnrand. Er stürzte in ein angrenzendes Bachbett und prallte danach noch gegen einen Baum. Der Einheimische verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei konnten keine Anzeichen auf eine Fremdbeteiligung an dem Unfall festgestellt werden.