Mann mit Traktor abgestürzt

In Rußbach (Tennengau) ist Samstagvormittag ein Mann bei einem Traktorabsturz schwer verletzt worden. Ersten Informationen zufolge ist er mit dem Traktor in einen Graben gestürzt.

Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Rußbach ist zur Stunde dabei, die Maschine aus dem Graben zu ziehen. Nähere Informationen zu dem Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

Bereits tödlicher Unfall in dieser Woche

In Großarl (Pongau) ist erst am Donnerstag ein junger Bergbauer beim Absturz mit einem Allrad-Transportfahrzeug des Typs „Muli“ tödlich verunglückt - mehr dazu in: Bergbauer stirbt bei Absturz mit „Muli“ (salzburg.ORF.at; 20.10.2017)