Komponist Gatti soll wieder berühmt werden

Musikhistoriker wollen den Komponisten Luigi Gatti wieder berühmt machen. Er hat 30 Jahre lang in Salzburg gelebt - zur selben Zeit wie Mozart. Das ist auch ein Grund dafür, warum er heute beinahe gänzlich vergessen ist.

Er war die Nummer eins im Musikbetrieb der Stadt Salzburg zur Zeiten der Familie Mozart gewesen: Denn Luigi Gatti hatte als Hofkapellmeister damals den prestigeträchtigsten Musikerjob in der Landeshauptstadt. Fürsterzbischof Hieronymus Colloredo hatte den Italiener 1782 aus Mantua nach Salzburg geholt. Und hier hatte er viele Aufgaben, schilderte Eva Neumayr vom Archiv der Erzdiözese Salzburg. Er dirigierte und komponierte viel für den Dom.

Guter Freund der Familie Mozart

Mit der Familie Mozart scheint Luigi Gatti gut befreundet gewesen zu sein: Aufzeichnungen zeigen, dass er in deren Wohnhaus am heutigen Makartplatz ein- und ausgegangen ist. Gatti war gut 15 Jahre älter als Wolfgang Amadeus Mozart - und hat nach dessen frühen Tod auch dafür gesorgt, dass Mozarts Messen in Salzburg weiter aufgeführt wurden. „Luigi Gatti ist derjenige, der diese Messen für die Dommusik nochmal abschreiben ließ und sie auch im Dom weiter pflegte. Er war offensichtlich einer, der Mozart wirklich von Anfang an geschätzt hat“, sagte Neumayr.

Nach Tod in Vergessenheit geraten

Gatti selbst ist dagegen nach seinem Tod 1817 in Salzburg beinahe gänzlich vergessen worden. Erst in den letzten Jahren machte es sich das Archiv der Erzdiözese zur Aufgabe, ihn wieder bekannter zu machen. Und so werden auch manche seiner Werke heute wieder öfter aufgeführt, sagte Eva Neumayr. „Gattis großes Requim in C hat die Dommusik in Salzburg aufgeführt, dann wurde es in Mantua gemacht - inzwischen hat es auch ein anderer Chor in Manchester gemacht. Ein sehr eindrucksvolles Werk.“

Das liege auch an der guten Qualität der Werke von Luigi Gatti - einem Musiker, der bisher gänzlich im Schatten seines weltberühmten Zeitgenossen Wolfgang Amadeus Mozart verschwunden ist.