Müllkünstlerin mit 89 Jahren

Für die einen ist es Müll, für die anderen Kunst - und Hobby zugleich. Seit Jahrzehnten schafft die 89-jährige Salzburgerin Elfi Seidl Kunstwerke. Ihre neueste Leidenschaft: Dingen, die nicht mehr gebraucht werden, neues Leben einhauchen.

Bei den Stücken, die Elfi Seidl neu interpretiert, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die 89-Jährige bearbeitet Müll - in allen Formen, Materialien und Varianten. Bis zu zwölf Stunden am Tag verbringt sie in ihrer Werkstatt - beim Werken, Schaffen und auch wieder Zusammenräumen.

ORF

Im Brotberuf Buchhalterin

Elfi Seidl war im Brotberuf Buchhalterin, merkte aber schnell, dass die Kunst für sie mehr als nur ein Hobby ist. Bei der Kunst aus Müll arbeitet sie am liebsten mit rostigen Metallstücken - „das ist einfach eine schöne Farbe und es gibt so viele verschieden Brauntöne“, erzählt sie. Außerdem sagt sie von sich selbst, nicht gut zeichnen zu können - „aber heuer ist schon was weitergegangen“, meint die 89-Jährige kritisch. Kritik übt sie oft auch an ihren eigenen Werken - „ich probiere solange bis es passt und wenn es mir nicht gefällt, dann nehme ich es auch ein paar Mal auseinander“.

ORF

„Junge Wilde“ im hohen Alter

Bei ihren Vernissagen wären die Menschen oft verwundert, dass diese Kunst von einer 89-Jährigen kommt: „Sie glauben immer da kommt eine ältere Frau und macht Bilder von Blumen oder Landschaften und dann komm ich mit meinen modernen Sachen.“ Auf die Frage, was das Geheimnis ihrer Vitalität und Aktivität sei, antwortet Elfi Seidl: „Arbeiten, arbeiten und immer was tun.“