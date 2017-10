Ursache für Gasthausbrand geklärt

Die Ursache für den Brand in einem Gasthaus in Kuchl (Tennengau) in der Nacht auf Donnerstag ist geklärt. Eine Zigarette dürfte das Feuer ausgelöst haben. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Im Festsaal des Gasthauses hatten mehr als 250 Studenten gefeiert, als der Brand gegen 1.00 Uhr ausbrach. Die Studenten bemerkten den starken Rauch und wurden von anwesenden Security-Leuten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gebracht - mehr dazu in: Verletzte bei Brand in Gasthaus (salzburg.ORF.at; 19.10.2017)

Brennende Zigarette zündete Sofa an

Kleine Glutteilchen, vermutlich von einer Zigarette, haben ein Sofa im Stiegenhaus angezündet. Das konnten die Sachverständigen klären. Die Schadensursache ist noch nicht bekannt.