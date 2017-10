Pistole in Apotheke: Täter ausgeforscht

Jener Mann, der am Mittwoch in Henndorf (Flachgau) mit einer Waffe in einer Apotheke Medikamente forderte, konnte ausgeforscht werden. Er gab als Motiv seine Drogensucht an.

Der Mann forderte in der Apotheke Medikamente. Er bedrohte die Apothekerin zwar nicht aktiv, zeigte ihr aber seine Waffe. Dann flüchtete er. Die Polizei gab daraufhin Fotos aus der Überwachungskamera und eine Täterbeschreibung heraus - mehr dazu in: Bewaffneter fordert Medikamente (salzburg.ORF.at; 18.10.2017)

Mann stellte sich selbst der Polizei

Wegen dieser Öffentlichkeitsfahndung und dem damit einhergehenden Druck vertraute sich der 36-Jährige Flachgauer einem Freund an und verständigte gemeinsam mit ihm die Polizei. Der Mann legte ein umfangreiches Geständnis ab. Als Motiv gab er seine Drogensucht an.

LPD Salzburg

Eine schwarze Schreckschusspistole wurde als Tatwaffe von den Beamten sichergestellt. Der 36-Jährige wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.