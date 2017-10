Gefahrengut-Container in Flammen

In Zell am See (Pinzgau) hat Donnerstagabend bei einem Industriebetrieb für Haus-, Sanitär- und Reinigungstechnik ein Container für Gefahrengut gebrannt. Feuerwehrleute aus Zell und Maishofen waren im Großeinsatz.

In einer Produktionshalle hat ein Fass mit einem chemischen Stoff zu brennen begonnen, sagt der Maishofener Feuerwehrkommandant Michael Auböck: „Das Fass für 200 Liter Volumen war zu drei Viertel voll. Der Stoff war zu Beginn unbekannt. Deshalb haben wir die höchstmögliche Gefahr angenommen. Das Fass wurde zuerst abgelöscht und dann ins Freie transportiert.“

ORF / Beate Trattner

Chemikerin gab Entwarnung

Die Produktionshalle wurde von den Einsatzkräften vorsorglich evakuiert. Von den Mitarbeitern wurde laut ersten Informationen niemand verletzt. Eine betriebseigene Chemikerin untersuchte das Fass und gab Entwarnung. Warum es zu dieser chemischen Reaktion gekommen ist, dass muss nun geklärt werden.

Link: