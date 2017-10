EMCO: Optimismus nach schwierigen Jahren

Der Maschinenbauer EMCO in Hallein-Taxach (Tennengau) gibt sich nach schwierigen Jahren jetzt wieder zuversichtlich. Zum 70. Firmenjubiläum wurde eine neue Lehrwerkstätte eingerichtet und über einen Ausbau wird nachgedacht.

Eine Lehrwerkstätte als millionenschweres Geburtstagsgeschenk zum 70. Geburtstag - das ist das Signal, das EMCO an seine Mitarbeiter und Kunden sendet. Denn gute Mitarbeiter sind die Zukunft eines Unternehmens, ist man bei EMCO überzeugt: „Vor allem die technischen, die gewerblichen Berufe - das fällt uns immer schwerer, dort die geeigneten Bewerber zu finden“, sagt EMCO-Geschäftsführer Stefan Hansch. „Und ein Bewerber alleine macht’s noch nicht: Wir brauchen auch eine gewisse Lehrbefähigung.“

Der Name EMCO geht auf den Sohn des Gründers Karl Maier zurück, der in den 1970er-Jahren die Firma Maier&Co zur Ernst Maier Company machte. Langjährige Mitarbeiter erlebten dann Höhen und Tiefen des Unternehmens mit: Von der Kür Ernst Maiers zum „Unternehmer des Jahres“ über drohende Pleiten bis zur Übernahme durch die Kuhn-Holding des Baumaschinenhändlers Günter Kuhn in Eugendorf.

Vorsicht bei Investitionen

Jetzt sehen es EMCO-Mitarbeiter wie Johann Knoll, der seit 31 Jahren dort tätig ist, gelassen: „Da waren schon einige da, die uns wahrscheinlich kaufen und wahrscheinlich zu einem Auslieferungslager machen wollten. Aber es gibt uns heute noch, wir produzieren fleißig und sind am Weltmarkt da.“ Die Krisen von einst sind Mahnung für die Zukunft, betont Geschäftsführer Hansch: „Bei jeder Entscheidung stellen wir uns die Frage: Würden wir diese Entscheidung auch treffen, wenn eine Krise käme oder schon da wäre?“

70 Jahre nach der Gründung beschäftigt EMCO zurzeit rund 700 Mitarbeiter bei einer Exportquote von 85 Prozent - ohne Angst vor chinesischer Konkurrenz: „Wenn’s darum geht, hochpräzise Werkzeugmaschinen zu bauen und diese Qualität auch immer neu zu erzeugen - auch mit Schwierigkeiten wie Fehlern vom Zulieferer -, das können die Chinesen Gott sei Dank nicht.“

Nachdenken über Erweiterung

EMCO hatte bereits 2009 ein Nachbargrundstück des Firmenareals in Taxach für eine Erweiterung erworben - und darüber wird jetzt vorsichtig nachgedacht, sagt Hansch: „Die besseren Zeiten haben wir jetzt, die beginnen jetzt so gerade. Da wird sicher irgendwann ein Industriegebäude für die Montage von modernen CNC-Maschinen entstehen.“