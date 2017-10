Folgenschwere Einbrüche in Schulen

Im Flachgau sind wieder Einbrecher unterwegs. Einige suchen Schulen heim. Während in Oberndorf aus einem Tresor mehrere tausend Euro erbeutet wurden, entstand in St. Georgen „nur“ sehr hoher Sachschaden.

Die Täter oder Täterinnen brachen in der Schule von St. Georgen eine Außentür auf und arbeiteten sich von Raum zu Raum. Sie durchsuchten Bibliothek, Direktion und Lehrerzimmer, stöberten in Kästen, Schubladen und Ablagen, brachen Türen zu weiteren Räumen auf. In dem Raum, wo der Computer-Server für die Volksschule untergebracht ist, vermuteten die Unbekannten einen Safe. Auch hier drangen sie gewaltsam ein.

Spurensicherung verzögerte den Unterricht

Aus einer Handkasse erbeuten die Einbrecher oder Einbrecherinnen ein paar hundert Euro. Der Schaden in der vor kurzem modernisierten Schule ist vielfach höher. Die Direktorin der Volksschule Obereching bemerkte den Einbruch vor Beginn der ersten Unterrichtsstunde. Polizisten der Inspektion Lamprechtshausen sicherten die Spuren. Dadurch war das Gebäude blockiert.

Rund 150 Schüler und Lehrer versammelten sich währenddessen im Turnsaal. Der Unterricht konnte nur verspätet beginnen.

Tresor in Oberndorf aufgebrochen

Auch aus Oberndorf (Flachgau) wird ein Schuleinbruch gemeldet. Dort haben die Täter oder Täterinnen ebenfalls großen Schaden angerichtet. Sie dürften zudem mehrere tausend Euro aus einem Tresor erbeutet haben. Nach diesem Einbruch konnten ebenfalls Spuren gesichert werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Fälle zusammenhängen.