Youth League: „Jungbullen“ besiegen Bordeaux

Über einen Rekordsieg freut sich das U19-Team von Fußballmeister Red Bull Salzburg. Im Nachwuchsbewerb der UEFA, der Youth League, feierten die Salzburger nun den elften Sieg in Folge - gegen Bordeaux mit 4:0.

Vor mehr als tausend Zuschauer kamen zu dem Match. Maßgeblich am Erfolg beteiligt war ein Brüderpaar aus Kuchl (Tennengau). Luca Meisl ist der 18-jährige Kapitän der Salzburger U19. Er erzielte nach nur drei Minuten nach einem Eckball von Dominik Szoboszlai das 1:0.

ORF

Tolle Torserie

Es war der Beginn einer Galavorstellung der Salzburger im Stadion Grödig, und Meisl schildert: „Wir haben die Partie von Anfang an souverän bestritten. Wir haben gleich ein Tor geschossen und schon das nächste nachgelegt. Das hat uns in die Karten gespielt, und wir sind am Drücker geblieben.“

Nur drei Minuten später gab es wieder einen Eckball von Szoboszlai. Und wieder hieß der Torschütze Meisl. Der 16-jährige Matteo Meisl, Bruder von Luca und jüngster Spieler in der Startelf, erzielte das 2:0 für Salzburg.

Erstes Pflichtspiel gemeinsam

Das Doppelpack aus Kuchl beim ersten gemeinsamen Pflichtspiel war Grund zu großer Freude bei den Brüdern, wie Matteo bestätigt: „Wir sind mit einer sehr guten Einstellung an die Sache herangegangen.“ Mit einer geschlossen guten Mannschaftsleistung, ausgezeichnetem Offensivfußball und weiteren Toren von Jusuf Gazibegovic und Alexander Schmidt zogen die Salzburger souverän in die zweite Runde des UEFA-Nachwuchsbewerbes ein.