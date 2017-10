Gastro-Genossenschaft schüttet 20 Mio. aus

Die in der Hotellerie und Gastronomie tätige Einkaufsgenossenschaft hogast mit Sitz in Anif (Flachgau) zahlt erstmals in ihrer 42-jährigen Geschichte einen Teil des Eigenkapitals an die Mitglieder zurück: 20 Mio. Euro.

Die Generalversammlung der Genossenschaft beschloss Dienstagabend diese Ausschüttung. Auch nach dieser Zahlung verfüge man laut Revisionsverband noch über genügend Reserven für neue Projekte und mögliche Risiken, so die hogast. Bei der Genossenschaft sieht man mehrere Gründe für die hohe Eigenkapital-Ausstattung:

geringe Zahl an Insolvenzen bei den Mitgliedsbetrieben

sparsame Verwaltung mit sinkenden Kosten

vorausschauende Veranlagung der Reserven

Sehr breites Angebot für Mitglieder

Die hogast bietet ihren Mitgliedern vergünstigten Einkauf von Lebensmitteln und Getränken, Investitionsgütern (etwa Minibars oder Klimaanlagen), Verbrauchsgütern (wie Bettwäsche, Drucksorten und Reinigungsmittel) bis hin zu Energie und Versicherungen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen als Dienstleister bei Vermarktung, Investitionen, Energieeffizienz, Personal, Versicherungen und im Bereich Finanzierung tätig. Die Genossenschaft hat rund 2.800 Mitgliedsbetriebe und erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 870 Millionen Euro. Der Umsatz der gesamten Gruppe betrug 2016/17 rund 1,13 Milliarden Euro.