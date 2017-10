Prozess gegen mutmaßlichen Anti-IS-Kämpfer

Am Landesgericht wird einem Terroverdächtigen aus dem Irak der Prozess gemacht. Er soll in seiner Heimat für eine terroristische Gruppierung, die gegen den IS agiert, gekämpft haben.

Er habe Familien mit Essen, Nahrung und Geld versorgt - unter dem Schutz der Badr-Organisation: So erklärte der 34-Jährige am Monatg vor Gericht die Fotos, die Ermittler auf seinem Mobiltelefon gefunden haben. Fotos, auf denen der Iraker in Kampfmontur der Organisation zu sehen ist.

Der Geschäftsmann sei im Jahr 2015 nach Österreich gekommen um hier zu bleiben, seine Frau und die vier Kinder habe er nachholen wollen. Er habe sich damals, als in der Fuschler Flüchtlingsunterkunft ein Marrokaner wegen Terrorverdachts festgenommen worden ist, auch allen Befragungen gestellt und sein Handy herausgegegeben. Er habe nichts zu verbergen, so der 34-Jährige vor Gericht.

Verteidiger: Nicht als Terrororganisation eingestuft

Der Verteidiger des Mechanikers forderte einen Freispruch im Zweifel. Die einzigen Beweise die es gebe seien Fotos - konkrete Taten würden seinem Mandanten nicht angelastet - zudem sei die Badr-Organisation nicht offiziell als Terrororganisation eingestuft. Zum Beispiel gehöre der irakische Innenminister einer Partei an, deren bewaffneter Arm die Badr-Brigaden seien.

Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Anklage gegen den Iraker auf ein Gutachten eines Wissenschafters aus Deutschland. Er soll vom Gericht befragt werden, um zu erklären, warum er die Organisation als terroristisch einstuft.

Prozess schon einmal verschoben

Der Prozess beim Salzburger Landesgericht startete bereits vor einer Woche mit einer Panne. Er wurde schon einmal vertagt, weil vom Gericht keine Schöffen bestellt wurden - mehr dazu in: Schöffen vergessen: Terrorprozess vertagt (salzburg.ORF.at; 11.10.2017)