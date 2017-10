Unbekannter zieht Waffe in Apotheke

In Henndorf am Wallersee (Flachgau) hat am Dienstag ein bewaffneter Mann in einer Apotheke Medikamente gefordert. Der Mann bedrohte die Apothekerin nicht aktiv, zeigte ihr aber seine Waffe. Er flüchtete vor Eintreffen der Polizei.

Der Mann wollte Subsitutionsmedikamente von der Apothekerin. Nachdem die Angestellte genauer nachfragte, zog der Mann seine schwarze Pistole aus der Jackentasche und zeigte diese der Frau. Der Mann bedrohte sie allerdings nicht aktiv und steckte die Waffe wieder ein.

Mit dem Vorwand die Medikamente suchen zu wollen, ging die Angestellte in einen Nebenraum und verständigte die Polizei. Danach erklärte sie dem Unbekannten, dass keine der gewünschten Medikamente verfügbar seien. Der Mann verließ die Apotheke erfolglos in unbekannte Richtung und entkam noch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt.

Täterbeschreibung: 25 - 30 Jahre alter Mann

Die Polizei gab auch eine Täterbeschreibung heraus: Der Mann dürfte 25 bis 30 Jahre alt sein, ist zirka 180 Zentimeter groß und hat eine normale Statur. Der Mann sprach Salzburger Dialekt, sein Atem roch stark nach Alkohol. Er war mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke mit einem weißen, nicht erkennbaren Schriftzug auf der linken Brust und einer schwarzen Jeans bzw. Hose bekleidet. Markant: der Mann hatte rote Plastiküberzüge über seinen Schuhe gezogen.