Konkurrenzkampf: Sparkurs im Messezentrum

Das Salzburger Messezentrum muss sparen, haben die Eigentümer bei Stadt, Land und Wirtschaftskammer beschlossen. Konkurrenzdruck und Preiskampf auf dem Messemarkt werden laut Experten immer größer.

Das vielfältige Areal mit zahlreichen Hallen in Salzburg-Liefering besteht nun schon seit 24 Jahren. Hier finden vielerlei Messen und Veranstaltungen statt – auch die Salzburger Dult, die sehr großen Messen „Hohe Jagd“ oder die „Alles für den Gast“. Die Geschäfte mit den Messen seien schon wesentlich besser gelaufen, sagen die Betreiber. Deshalb planen sie nun ein Sparpaket, um mögliche Verluste abzuwenden.

Bilanz: „Wir haben gewissen Einbruch“

LHstv. und Finanzreferent Christian Stöckl (ÖVP) betont als Eigentümervertreter des Landes Salzburg: „Insgesamt haben wir im 16er-Jahr einen gewissen Einbruch. Der ist aber erklärbar, weil wir ja die Baustelle hatten. Aber die Zahlen sind nun im 17er-Jahr wieder steigend. Trotzdem ist es so, dass wir konkurrenzfähiger werden müssen, als wir es zurzeit sind.“

Viel in neue Großhalle investiert

Die Eigentümer bei Stadt, Land und Wirtschaftskammer haben in den vergangenen zehn Jahren 80 Millionen Euro in das Messezentrum investiert. Die Halle 1 zum Beispiel ist neu. Nun muss das Geschäft noch stabiler werden, betont Messe-Geschäftsführer Michael Wagner: „Ich finde es grundsätzlich immer gut, dass man Abläufe, Kosten, Strukturen hinterfragt. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir schon sehr erfolgreich unterwegs sind. Es ist kein reines Sparpaket, sondern ein Strategiepaket.“

Niedrige Preise in Wels als Ursache?

Im Durchschnitt richtet das Messezentrum 26 Messen pro Jahr aus. Diese Bilanz gelte es zu halten, denn der Konkurrenzkampf sei groß, sagt der Landespolitiker Stöckl: „Die Messe Wels ist auf dem Markt sehr intensiv unterwegs, und auch mit sehr niedrigen Preisen. Das macht uns natürlich Schwierigkeiten in der Konkurrenz. Aber wir haben auch innerstädtisch mehrere Möglichkeiten für Messen, wie in der Panzerhalle oder im Kongresshaus. Wir müssen uns überlegen, wie wir unser Messezentrum stärken.“

Welser weisen Angaben zurück

Die Messe Wels lässt das nicht gelten. Auf Anfrage des ORF in Oberösterreichs zweitgrößter Stadt heißt es dort, man arbeite kostendeckend und mit Gewinn. Kampfpreise biete man nicht.

Das Sparpaket bei der Messe Salzburg soll nun bis Anfang des kommenden Jahres konkret ausgearbeitet sein.