Salzburger Edelbrand in höchster Qualität

Der Verein von 32 Salzburger Schnapsbrennern, die auf höchste Qualität spezialisiert sind, präsentiert nun einen gemeinsamen Edelbrand. Der „Amadeo Salzburg“ in limitierter Menge besteht zu 100 Prozent aus Salzburger Zutaten.

Edelbrände haben in Salzburg schon eine lange Tradition. Längst haben sie für viele den „normalen“ Schnaps abgelöst. Salzburgs Edelbrenner sind längst auch international bekannt. 2012 haben sie einen eigenen Verein gegründet.

Der gemeinsame Edelbrand wurde als Projekt vor einem Jahr gestartet, und nun ist dieser qualitativ sehr hochwertige Obstler fertig, sagt der Spezialist Nikolaus Kirchgasser vom Schmiedlehen in Radstadt (Pongau): „Da darf nur Salzburger Obst aus den Streuobstwiesen hinein. Äpfel, Birnen und Zwetschken …“

Mischung aus den besten 25

Von den 32 Salzburger Edelbrandsommeliers haben 15 Mitglieder mit ihren besten Bränden mitgemacht. Insgesamt sind 25 verschiedene Destillate für den Gemeinschaftsbrand ausgewählt worden, sagt der Salzburger Stadtbrenner Rainer Bebek: „Edelbrände werden bei uns blind verkostet. Wenn das Produkt als ausgezeichnet empfunden wird, kommt es dann ins Holzfass.“

Im Dezember 2016 wurden alle 25 Schnäpse in ein speziell angefertigtes Eichenfass abgefüllt und bei konstanter Temperatur in einem Keller gelagert, wie Matthias Seidl von der Walser Brennkammer erzählt: „Es war dann die Herausforderung, das regelmäßig zu verkosten – wie sich das entwickelt. Und es hat sich gut entwickelt, und jetzt, neun Monate später, sind wir so weit.“

Limitierte Edition „Amadeo Salzburg“

Insgesamt sind 999 Flaschen bei dem Projekt herausgekommen - eine limitierte Auflage. Wichtig war den Salzburger Edelbrandsommeliers auch der Name „Amadeo Salzburg“, sagt Julia Müller von der Edelbrand-Destillerie Müller in Radstadt: „Da denkt jetzt jeder an Mozart. Für uns steht der Name aber für `All made of Salzburg`. Das bedeutet, dass alle enthaltenen Produkte aus dem Salzburger Land stammen.“