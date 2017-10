Grüner Klubchef für Ablöse von Lunacek und Felipe

Cyriak Schwaighofer, grüner Klubchef in Salzburgs Landtag, ist für die Ablöse der Spitzenfunktionärinnen Ulrike Lunacek und Ingrid Felipe. Das sagte er in ORF Radio Salzburg - nach dem tiefen Fall der Grünen bei der Nationalratswahl.

Schwaighofer war Dienstagmittag in einer Diskussionssendung von ORF Radio Salzburg zu Gast, bei der es um die Folgen der Nationalratswahl ging. Österreichs Wähler haben den Grünen den Wiedereinzug ins Parlament mit mittlerweile sehr hoher Wahrscheinlichkeit verwehrt.

Franz Neumayr

Die Partei dürfte nun nach 31 Jahren aus der österreichischen Volksvertretung und bundesweiten Gesetzgebung „fliegen“ - ein Vorgang, der in dieser Form in der politischen Geschichte der Zweiten Republik bisher einzigartig ist. Donnerstag soll das amtliche Endergebnis nach Auszählung aller Wahlkarten dann offiziell feststehen.

„Es muss Wechsel kommen“

Er sei kein Prophet, sagt der grüne Salzburger Klubchef im Landtag, Cyriak Schwaighofer. Aber wenn man neu beginnen wolle, dann müsse man mittelfristig auch neue Personen aufstellen: „Wir werden sehen, was die nächsten Tagen in den Parteigremien bringen. Da gibt es sicher intensive Beratungen, wie das gehen kann. Mittelfristig muss der Wechsel kommen.“

Es sei bekannt im politischen Leben, dass es nach einer solchen Niederlage sehr schwer sei, etwas Neues aufzubauen: „Und das ist ja der Anspruch, den wir jetzt haben.“

Was tut sich bei Grünen aktuell in Wien?

Auch wenn das endgültige Wahlergebnis noch aussteht: Bei den Grünen ist nach Auszählung der Briefwahlstimmen die Hoffnung, doch noch im Nationalrat zu verbleiben, in der Nacht auf Dienstag deutlich gesunken. Darauf verweist ein Bericht über Vorbereitungen auf die Parteiabwicklung. Mitarbeiter des Parlamentsklub und der Bundespartei seien über die anstehende Kündigung informiert worden, heißt es. Ob und welche personellen Konsequenzen es für die Parteispitze gibt, ist noch offen - Aufklärung darüber werden die nun anlaufenden Krisensitzungen bringen, und bereits am Dienstag steht hier auch „Personelles“ auf der Agenda - mehr dazu in news.ORF.at

Und was läuft auf Regierungsebenen?

Die Regierung von Bundeskanzler Christian Kern hat am Dienstag Bundespräsident Alexander Van der Bellen wie nach Wahlen üblich formell den Rücktritt angeboten. Van der Bellen lehnte das wie ebenfalls üblich ab. Die Regierung ist daher bis zur Angelobung einer neuen Regierung im Amt. Am Dienstag beginnen die Gespräche Van der Bellens mit allen nun im Parlament vertretenen Parteien. Auch die parteiinternen Treffen zu den Konsequenzen des Wahlausgangs gehen weiter - mehr dazu in news.ORF.at

