Lehrling bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Auf einer Baustelle in Kaprun (Pinzgau) ist Montagnachmittag ein 16-jähriger Maurerlehrling aus Matrei (Osttirol) schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde zwischen einer Hebebühne und einer Mauer eingklemmt.

Der 16-Jährige war bei der Baustelle für eine Tischlerei beschäftigt und arbeitete bei einem Rohbau mit einer Hebebühne. Dabei wurde der Maurerlehrling zwischen dem Arbeitsgerät und einer Mauer eingeklemmt - der Zwischenraum misst nur etwa nur 15 Zentimeter.

Arbeitskollegen hörten Schreie und leisten sofort erste Hilfe. Dann verständigten sie die Einsatzkräfte und betreuten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes.

Patient im künstlichen Tiefschlaf

Sanitäter und Notarzt aus Zell am See (Pinzgau) und der Gemeindearzt betreuen den Patienten. Der junge Matreier schwebt in Lebensgefahr. Die Besatzung des Rettungshubschraubers „Martin 6“ flog den Osttiroler mit schweren Verletzungen am Oberkörper ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg. Derzeit liegt der Jugendliche in künstlichem Tiefschlaf.

Arbeitsinspektorat und Polizei haben Dienstagvormittag die Unfallstelle vermessen und Arbeitskollegen des Verunglückten befragt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

