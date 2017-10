Mutmaßlicher Schlepper vor Gericht

In Salzburg steht am Dienstag ein mutmaßlicher Schlepper aus dem Irak vor Gericht. Er soll mindestens sechs Mal Flüchtlinge illegal nach Deutschland gebracht haben und ist laut Anklage auch Teil eines Schlepperrings.

Sieser soll von Oberösterreich aus agiert haben. Ende März brachte ein Verdächtiger drei Personen von Salzburg über die Grenze Saalbrücke nach Freilassing. Er wurde festgenommen und brachte die Ermittler auf die Spur des Irakers. Dieser dürfte einerseits ein Auftraggeber für Schleppungen gewesen sein, andererseits eigenhändig Flüchtlinge nach Deutschland gebracht haben.

Insgesamt werden ihm sechs illegale Grenzübertritte im Jänner, Februar und März zur Last gelegt, bei denen er eine unbestimmte Zahl an FLüchtlingen nach Deutschland geschleust haben soll. Sogar Taxis auf beiden Seiten soll er organisiert haben.

Bei Verurteilung drohen bis zu zehn Jahre Haft

Der Iraker arbeitet laut Staatsanwaltschaft für einen Schlepperring, er selbst hatte in Linz eine Wohnung. Die Einkünfte dürften so gut gewesen sein, dass sich einer aus der kriminellen Organsiation laut Zeitungsberichten von damals sogar ein Haus im Irak gebaut hat.

Zwei weitere Beteiligte an diesen Schleppungen sitzen in Deutschland in Haft und müssen dort vor Gericht. In Salzburg drohen dem Iraker bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Gefängnis.

