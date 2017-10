Samson Druck fusioniert mit Data Print

Nach der Übernahme der kleinen Druckerei Data Print durch das Lungauer Familienunternehmen Samson Druck im Jahr 2016 werden nun die beiden Unternehmen vollkommen fusioniert.

Die Produktion wird zur Gänze an den Stammsitz in St. Margarethen verlegt, der bisherige Standort von Data Print in der Stadt Salzburg bleibt als Vertriebsbüro erhalten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das Unternehmen mit 110 Mitarbeitern ist nach eigenen Angaben österreichischer Marktführer im Bogendruck. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 16 Millionen Euro.

