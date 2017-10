Polit-Experte sieht Rückenwind für ÖVP

Viele Gewinner und ein großer Verlierer: Das ist zusammengefasst die Analyse des Salzburger Politikwissenschafters Armin Mühlböck nach dieser Nationalratswahl. Im guten Ergebnis der ÖVP sieht er Rückenwind für die Partei bei der Landtagswahl 2018.

Bei der Nationalratswahl haben fast alle Parteien gewonnen, oder ihr Stimmenanteil ist zumindest gleich geblieben. Nur die Grünen sind abgestürzt - sowohl auf Bundesebene als auch in Salzburg.

Der große Wahlsieger ist für den Politik-Forscher die ÖVP: Erster Platz und ein deutliches Stimmen-Plus. Sebastian Kurz könne nun den Kanzler-Anspruch stellen, sagt Armin Mühlböck von der Universität Salzburg.

„Grüne haben nicht nur an Liste Pilz verloren“

Im Bundesland Salzburg ist das Plus mit elf Prozent Zuwachs sogar zweistellig. Das sei durchaus eine Hilfe für für den Wahlkampf bei den Landtagswahlen im Frühjahr 2018, sagt Mühlböck. „Da hat die ÖVP sicher Rückenwind bei der Landtagswahl und auch schon im Landtagswahlkampf.“

Umgekehrt ist es für die Grünen - die Partei erlebte auf Bundesebene ein Debakel und mit einem Minus von elf Prozent auch in Salzburg. „Hilfreich ist das für die Grünen sicher nicht. Im Übrigen muss man auch sagen, dass Peter Pilz, wenn er in den Nationalrat kommt, das ganz knapp schafft. Die Grünen verlieren aber viel mehr an Stimmen. Das heißt also, dass nicht nur Peter Pilz an den Stimmen der Grünen knabbert, sondern auch noch andere“, betont Mühlböck.

„Wahl war eine Richtungsentscheidung“

Positiv sieht der Experte die gestiegene Wahlbeteiligung von rund 80 Prozent. „Diese Wahl hatte eindeutig den Charakter einer Richtungsentscheidung und das war sie auch. Da wollten viele Bürger dabei sein und das hat sie auch zu den Wahlurnen getrieben“, resümiert Politikwissenschafter Armin Mühlböck.

Die Grünen als Wahlverlierer müssten mit Blick auf die Landtagswahl ganz klar den Schluss ziehen, dass sie sich stärker profilieren müssen - dies auch gegenüber dem Koalitionspartner ÖVP", ergänzt Politikwissenschafter Reinhard Heinisch von der Universität Salzburg.

