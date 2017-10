„Mehr tagesaktuelle Preise bei Hotels nötig“

Hoteliers seien bei der Gestaltung ihrer Preise viel zu wenig flexibel, kritisierte ein Tourismusberater bei einer Tagung Fachhochschule Salzburg in Puch-Urstein (Tennengau). Starre Saisonpreise seien künftig der wirtschaftliche Untergang.

Durch die steigende Bedeutung und Zahl von Buchungsportalen im Internet würden Gäste die Preise längst viel genauer vergleichen als früher, warnt der Experte Florian Grabner die Hoteliers. Trotzdem würden viele, vor allem auf dem Land, noch immer starr an ihrem Schemata mit Hauptsaison und Nebensaison festhalten.

„Ohne Flexibilität kaum noch Chancen“

Grabner betont, dass Reisende und Urlauber immer kurzfristiger und immer spontaner buchen würden: „Da schauen die Kunden auf aktuelle Preise. Es wird sehr viel verglichen. Wenn ich dann noch saisonale Fixpreise habe, dann wird man kaum noch gebucht, weil andere Anbieter viel flexibler sind in ihrer Preisgestaltung.“

„Hoteliers werden rasch umstellen müssen“

Früher oder später würden wohl auch Hoteliers - ähnlich wie Fluglinien - ihre Preise nach aktuellen Bedingungen ändern und anpassen müssen. Sie hängen dann von der täglichen oder wöchentlichen Nachfrage ab, sagt der Fachmann: „Wie es schon jetzt in der Schweiz der Fall ist, wird auch die Hotellerie in Österreich in den nächsten fünf bis sieben Jahren zu 90 Prozent auf dynamische Preise umstellen müssen.

Jeder Hotelier sei gut beraten, sich intensiv mit flexibler Preisgestaltung zu beschäftigen: „Wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen. Wer sich nicht entscheidend von der Konkurrenz absetzen kann, der wird auf der Strecke bleiben.“