Fast 400.000 Salzburger heute zur Wahl aufgerufen

395.720 Frauen und Männer in Salzburg wählen heute, wer künftig für sie im Nationalrat in Wien sitzen soll – etwas mehr Wähler als 2013. Das erste Salzburger Wahllokal öffnete um 6.00 Uhr in Werfenweng (Pongau) seine Türen.

APA/Robert Parigger

Im Tennengau und vor allem im Flachgau hat die Zahl der Salzburger deutlich zugenommen. Insgesamt können für das Bundesland bis zu elf Parlamentssitze in Wien vergeben werden. Bundesweit sind 183.

„Überhängende“ Stimmen im Bundestopf

Wer in den Nationalrat einziehen darf, das bestimmen die Wähler und ein dreistufiges Ermittlungsverfahren. Gut 26.000 Stimmen braucht ein Kandidat in Salzburg aller Voraussicht nach, um über ein Direktmandat in seinem Wahlkreis den Sprung nach Wien zu schaffen. Salzburg ist in drei Wahlkreise unterteilt. Die nächsten Mandate werden dann im Landeswahlkreis vergeben. Und die dann noch „überhängenden“ Stimmen fallen in den Bundestopf, wo weitere Mandate vergeben werden.

Auf dem Stimmzettel gibt es zwölf Plätze. Der Listenplatz fünf ist aber leer, weil die Liste Frank (Anm. d. Red.: Stronach) nicht mehr dabei ist. Also treten insgesamt elf Gruppierungen an.

Kein Mangel an Beisitzern

Rund 2.500 ehrenamtliche Mitarbeiter sind heuer bei dieser Wahl im Einsatz, vor allem als ehrenamtliche Beisitzer in den vielen Wahllokalen der Gemeinden. Sie überwachen die Wahl und gewährleisten auch in gegenseitiger Kontrolle den Ablauf, schildert Landeswahlleiter Michael Bergmüller: „Die Suche nach den Beisitzern ist hauptsächlich eine Angelegenheit der Parteien im Land. Die wichtigsten Positionen sind dabei besetzt worden.“ Es gibt also keinen Mangel an Beisitzern. Die Wahlbeteiligung lag bei Nationalratswahlen 2013 zuletzt bei rund 75 Prozent - ein absoluter Tiefstwert.

Wie wirken Schadens Verurteilung und Rücktritt?

In der Stadt Salzburg erwarten viele das Ergebnis der Nationalratswahl noch aus einem anderen Grund mit großer Spannung. In wenigen Wochen wird nach dem Rücktritt des in erster Instanz wegen Untreue verurteilten Ex-Bürgermeisters Heinz Schaden (SPÖ) der Bürgermeister neu gewählt. Und da hoffen nun alle Kandidaten auf Rückenwind.

Die Wahllokale bei der heutigen Nationalratswahl schließen landesweit spätestens um 16.00 Uhr - mit einer einzigen Ausnahme. In Großgmain (Flachgau) kann bis 17.00 Uhr gewählt werden.

Was tut sich bundesweit?

Für die Nationalratswahl am Sonntag sind knapp 890.000 Wahlkarten ausgestellt worden - rund ein Drittel mehr als 2013 und so viele wie noch nie. Über den Auszählungsablauf ergibt sich, dass damit ein beachtlicher Teil der Stimmen insgesamt im vorläufigen Ergebnis Sonntagabend noch fehlen wird - schätzungsweise mehr als 16 Prozent. Damit kann sich noch einiges tun, nicht nur was die „Kleinen“ und die Vierprozenthürde betrifft. Auch im Fall eines knappen Rennens um die vorderen Plätze verspricht der Wahlkartenrekord viel Spannung - mehr dazu in news.ORF.at (14.10.2017)

