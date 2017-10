Streit um Frau: Ermittlungen wegen Mordversuchs

Samstagfrüh hat laut Polizei ein Asylwerber aus Albanien in Salzburg versucht, zwei andere Männer mit einem Messer zu töten. Beide sind nicht in Lebensgefahr. Und in einem Asylheim in Wals (Flachgau) wurde ein Samuraischwert gefunden.

Der 42-jährige Asylwerber soll den 31-jährigen Security-Mitarbeiter und einen weiteren Mann im Alter von 34 Jahren angegriffen haben, nachdem es eine Auseinandersetzung um eine 31-jährige Frau gegeben hatte.

Polizistin bei Festnahme verletzt

Zuerst erlitt der 34-Jährige eine Verletzung an der Hand, ehe der einschreitende Sicherheitsmann zwei Stiche in den Rücken abbekam. Danach sei der mutmaßliche Täter geflüchtet, sagen die Ermittler. Er konnte wenig später festgenommen werden. Eine Polizeibeamtin soll dabei verletzt worden sein.

Die Tatwaffe sei bei dem Albaner sichergestellt worden, so die Polizei. Der Verdächtige wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Samuraischwert bei Kontrollen entdeckt

Unabhängig von dem geschilderten Fall hat die Polizei bei Kontrollen von Asylunterkünften in Wals-Siezenheim (Flachgau) in der Nacht auf Samstag ein Samuraischwert sichergestellt. Die Stichwaffe mit einer 65 Zentimeter langen Klinge war in einem Zimmer versteckt worden. Auch ein halbes Kilo Cannabis wurde laut Ermittlern gefunden.

Die Cannabisprodukte wurden bei mehreren Bewohnern sichergestellt. Die Polizei erstattete insgesamt 13 Strafanzeigen. Zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren wurden wegen fremdenpolizeilicher Angelegenheiten festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht.