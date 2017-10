Arbeiter in Baugrube abgestürzt

Ein 26-jähriger Arbeiter aus Großarl (Pongau) ist Freitag bei einem Arbeitsunfall in Koppl (Flachgau) am Kopf schwer verletzt worden. Er stürzte in eine Baugrube.

Bei Verladearbeiten auf einer Baustelle rutschte der Mann laut Einsatzkräften aus, stürzte ab und schlug mit dem Kopf auf einer Schalungstafel auf. Er erlitt Verletzungen am Kopf und im Gesicht.

Arbeitsinspektorat verständigt

Das Rote Kreuz brachte den Arbeiter ins Unfallkrankenhaus. Die Polizei verständigte das Arbeitsinspektorat, das nun die Absicherung der Baustelle überprüfen soll.