Prozess gegen vermeintlichen IS-Gegner gestartet

Am Salzburger Landesgericht begann heute der Prozess gegen einen Iraker der gegen die Terrormiliz IS gekämpft haben soll, für eine Gruppierung die ebenfalls als terroristische Vereinigung eingestuft wird. Der Prozess wurde vertagt.

Der Iraker ist in Fuschl (Flachgau) festgenommen worden, im Zuge von Terrorermittlungen gegen einen Marokkaner im dortigen Pfarrheim. Dabei haben Ermittler vergangenes Jahr einen Terrorverdächtigen festgenommen, der angeblich einen Anschlag auf einen Christkindlmarkt geplant hatte. Doch dieser Mann ist von einer Ex-Freundin zu Unrecht beschuldigt worden. Die Ermittlungen wurden eingestellt und der Marokkaner nach einem negativen Asylbescheid abgeschoben.

Angeklagter soll gegen IS gekämpft haben

Heute steht ein ehemaliger Mitbewohner des Marokkaners vor Gericht. Der heute 34 Jahre alte Iraker, ist als mutmaßliches Mitglied des „Badr-Corps“ angeklagt. Diese Miliz kämpft im Irak gegen den IS, wird aber ebenso als terroristische Vereinigung eingestuft. Am Handy des Irakers haben Ermittler ein gelöschtes Foto wiederhergestellt, das ihn in voller Kampfmontur, bewaffnet und mit einem Mitgliedsabzeichen des „Badr-Corps“ zeigt.

Der Angeklagte bestreitet jedoch, ein aktives Mitglied dieser terroristischen Vereinigung zu sein. Der Iraker ist vor zwei Jahren über die Balkanroute nach Österreich eingereist und hatte unter falschem Namen einen Asylantrag gestellt. Der Prozess wurde am Mittwochvormittag vertagt.

Zweiter Terrorprozess binnen weniger Tage

Erst vergangene Woche ist in Salzburg ein Anhänger des IS zu sechs Jahren Haft verurteilt worden - mehr dazu in: Prozess gegen IS-Verdächtigen beendet (salzburg.ORF.at; 6.10.2017)

