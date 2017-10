Neunjährige mit Tuba zum Facebook-Star

Die Neunjährige Lili aus Nidernsill (Pinzgau) beherrscht die Tuba wie nur wenige. Seit einigen Tagen ist sie sogar zum Facebook-Star geworden. Das Video der Nachwuchsmusikerin wurde in kürzester Zeit hunderttausendfach angesehen.

Wenn die neunjährige Lili mit ihrem Instrument loslegt, staunen selbst die stärksten Blasmusiker. Denn trotz ihres zarten Alters hat Lilli die Tuba fest im Griff. Lilli spielt erst seit einem Jahr, übt aber eifrig und hegt und pflegt ihr acht Kilogramm schweres Blechblasinstrument.

ORF

In Lilis Familie wird viel musiziert und im Musikum Pinzgau hat man sich auf Blechblasinstrumente spezialisiert. Bei einem vom Musikum veranstalteten Probetag in der Schule hat Lili ihr Lieblingsinstrument für sich entdeckt: „In der Schule hat es ein Angebot gegeben und da haben wir Instrumente ausprobieren dürfen. Bei der Tuba kam der schönste Ton heraus. Da habe ich bemerkt, dass mir die Tuba sehr gefällt“, so die Neunjährige.

Mehr als eine halbe Million Klicks auf Facebook

Von Lilis Ausnahmetalent ist auch ihr Lehrer überzeugt. Nur wenige Kinder können mit dem großen Mundstück so fortgeschritten spielen, sagt Tubalehrer Rupert Gratz. Er war es auch, der ein Video seiner kleinen Schülerin mit der großen Tuba auf Facebook gestellt hat. Dort wurde es mehr als eine halbe Million Mal geklickt.

Lilis nächstes Ziel ist die Musikhauptschule, danach will sie Tuba studieren. Später will die junge Pinzgauerin Tubalehrerin werden.