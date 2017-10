Jazz and the City - 56 Bühnen, 100 Konzerte

Zum 18. Mal findet heuer in der Stadt Salzburg das Musikfestival „Jazz and the City“ statt. Vom 25. bis 29. Oktober werden an 56 Spielstätten 100 Konzerte geboten. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenlos.

Das Salzburger Musikfestival „Jazz and the City“ will unter seiner Intendantin Tina Heine mehr Raum für Improvisation schaffen. „Jazz and the City“ präsentiert heuer rund um den Nationalfeiertag besonders experimentierfreudige Musiker, darunter Sängerinnen wie Timna Brauer oder die Amerikanerin Shayna Steele, die schon mit Weltstars wie Rihanna oder Moby aufgetreten ist.

Ungeliebte Zählkarten bleiben abgeschafft

Die Konzerte finden bei freiem Eintritt statt. Das ungeliebte Zählkartensystem wurde bereits im Vorjahr abgeschafft und dabei bleibt es auch heuer, sagt Intendantin Heine: „Ohne die Zählkarten können die Besucher das Festival ohne große Vorausplanung und dafür mit mehr Spontanität genießen. Auch die Möglichkeit des Entdeckens wird dadurch gefördert, weswegen die Konzerte auch gratis besucht werden können“, so die künstlerische Leiterin.

Finanziert wird das Festival zu rund einem Drittel von den teilnehmenden Betrieben und Sponsoren. 50.000 Euro steuert der Altstadtverband bei, die Stadt Salzburg beteiligt sich mit 25.000 Euro.

Viele Künstler mehrmals zu sehen

Viele der teilnehmenden Künstler werden auch heuer wieder in verschiedenen Kombinationen auftreten. Die holländische Saxophonistin Marike Van Dijk präsentiert am 27. Oktober zwei Konzerte ihres Projektes „Stereography“ mit einer eigens dafür zusammengestellten Band aus amerikanischen und österreichischen Musikern. Der New Yorker Trompeter Wolker Goetz, zeigt Multimediale Performances im Mozartkino. Von 25. bis 28. Oktober präsentiert er täglich verschiedene Projekte mit visueller Unterstützung auf der Kinoleinwand.

Ein besonderes Projekt ist in diesem Jahr das „Chelsea Hotel“. Angelehnt an den Mythos um die berühmte New Yorker Künstlerbleibe verwandelt sich ein leer stehendes Haus in der Paris-Lodron-Straße 7 am 27. und 28. Oktober in das berühmte Hotel. Dort sollen verschiedene, spontane Sessions stattfinden, aber auch die Gelegenheit für gemütliches Beisammensein gegeben werden.

App informiert über Festival-Programm

Darüber welche Programmpunkte es dort geben wird, und auch über das weitere Programm, können sich die Besucher unter anderem über die neue App des Festivals erfahren, die neben einem Kalender auch alle neuen Infos rund um das Festival bietet.

Link: