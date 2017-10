Anrainer-Protest gegen schwarzes Hotel

Ein schwarz gestrichenes Hotel sorgt in Salzburg-Maxglan derzeit für Aufregung. Anrainer beklagen, dass sie nicht über die komplett schwarzer Fassade informiert wurden und kündigen rechtliche Schritte an.

Eine Frühstückspension in schwarz ist für die Baubehörde der Stadt Salzburg nichts Ungewöhnliches. Die Nachbarn finden die Farbe allerdings nicht zumutbar. „Was die Farbe betrifft sind wir überhaupt nicht informiert worden. Es gibt offensichtlich zwei Akte - den gewerberechtlichen und den Bauakt. Als Anrainer hatten wir nur Einsicht in den Gewerberechtlichen, da ist die Farbe nicht angeführt. Und unseres Wissens ist im Bauakt auch nur eine RAL-Farbe, also eine Nummer angeführt und nicht ‚verkehrsschwarz‘. Also wir waren nicht informiert“, sagt Anrainer Christoph Steiner.

Ein Rechtsstreit um die Fassadenfarbe könnte langwierig werden, denn die Regeln zur Fassadengestaltung außerhalb der Salzburger Altstadt sind liberal, sagt der Leiter Baubehörde, Andreas Schmidbaur. Strenge Regeln für die Farbe gibt es nur in der Salzburger Altstadt, im Stadtteil Maxglan stört Schwarz laut Magistrat nicht.

Baubehörde entscheidet nicht über „Schönheit“

Die Behörde hat die Farbe genehmigt, denn laut Bautechnikgesetz muss bei der Bewilligung nur festgestellt werden, ob ein Bauvorhaben stört, nicht aber ob es schön ist oder gefällt, sagt Schmidbaur. „Das ist eigentlich ein relativ geringer Maßstab“, sagt Schmidbaur.

Anrainer von schwarzer Fassade „befremdet“

Nachbar Christoph Steiner hält dagegen: „Es steht klar und deutlich drinnen, es muss sich farbmäßig einpassen. Ich bin nicht der Meinung, dass sich Schwarz hier einpasst und da sollte meines Erachtens auch die Politik damit befasst werden - der Gemeinderat und nicht ein Sachverständiger das entscheiden“, so Christoph Steiner. Auch in der benachbarten Stiegl-Brauerei findet man die schwarze Fassade „befremdlich“. Für das neue Hotel selbst ist die Farbe Schwarz das Markenzeichen. Die Betreiber verweisen auf die Genehmigung der Stadt.

Nachbarn drohen mit „rechtlichen Schritten“

Die unmittelbaren Nachbarn trennen nicht einmal zehn Meter vom neuen Hotel. Sie haben seit Jahren auch Büroräume im Erdgeschoss des nunmehr schwarzen Gebäudes gemietet: „Ich möchte unseren Mitarbeitern diesen Anblick nicht zumuten auf Dauer, aber auch uns“ sagt Wolfgang Steiner, der selbst im Nachbarhaus wohnt. Die Nachbarn wollen die schwarze Fassade jedenfalls nicht hinnehmen und kündigen rechtliche Schritte an.